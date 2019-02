L'Italia ospita il Portogallo in uno stadio San Siro tutto esaurito! 

Questa sera l'Italia ospita il Portogallo in un San Siro quasi tutto esaurito (oltre 73 mila biglietti venduti).Gli azzurri ritornano al Meazza dopo un anno da quel clamoroso ko contro la Svezia.

Il Portogallo guida la classifica del gruppo di Nations League a quota sei punti, l'Italia segue a quattro. Gli azzurri possono ancora chiudere al primo posto e partecipare alla Final Four di giugno ma questa sera devono battere i lusitani con due reti di scarto e sperare poi che la Polonia faccia lo stesso nell'ultima partita del gruppo con la squadra allenata da Fernando Santos.

Falso nueve o centravanti, questo il dilemma principale per Mancini che, con l'assenza di Bernardeschi, punta su Immobile come prima punta affianco a Chiesa ed Insigne. Per il resto nessuna novità nel 4-3-3 con Jorginho perno del centrocampo e con il giovane Barella da interno destro e Marco Verratti dall'altra parte. In porta Donnarumma ed in difesa Chiellini-Bonucci e sulle corsie Florenzi e Biraghi.

Nel Portogallo privo di Cristiano Ronaldo, il peso dell'attacco è sulla maglia di Andrè Silva. Anche per i lusitani stesso modulo in avanti con l'ex Milan spazio a Bernardo Silva e Bruma. Coppia di difensori centrali formata da Fonte e da Ruben Dias vista la squalifica di Pepe.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mancini: "Milano ha sempre risposto bene alla Nazionale. Poi spero che l'Italia sia piaciuta di più per le ultime partite che ha giocato, spero che vogliano vederla dal vivo".

Santos: "Siamo senza presunzione, non è il nostro spirito, abbiamo fiducia in noi ma un grande rispetto, nel momento in cui si perde avremo più difficoltà a raggiungere l'obiettivo".

PROBABILI FORMAZIONI



Italia - Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.



Portogallo - Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Dias, Mario Rui; Neves, Carvalho, Pizzi; Bernardo Silva, André Silva, Bruma