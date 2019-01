Amichevoli - Neymar stende l'Uruguay, sorride l'Argentina

Non solo Nations League, nella serata di ieri, ma anche amichevoli internazionali di prestigio con Brasile ed Argentina protagoniste e vincenti. Partiamo dalla Nazionale verde-oro che, in quel di Londra, supera di misura l'Uruguay grazie ad un rigore provocato da Laxalt e realizzato da Neymar. Tanti volti nuovi nelle due squadre con Tite che fa partire Allan dalla panchina mentre Tabarez si affida al tandem d'attacco composto da Suarez e Cavani. Partita molto intensa con il Brasile che si fa vedere in avvio con Neymar mentre Suarez, alla mezz'ora, impegna Alisson. L'episodio che decide il match dell'Emirates arriva alla mezz'ora secondo tempo: Laxalt stende Danilo in area e Neymar trasforma il calcio di rigore che regala il successo alla compagine brasiliana.

Sorride anche l'Argentina che, in quel di Cordoba, batte il Messico 2-0. Un gol per tempo per la Seleccion che sblocca la situazione al tramonto della prima frazione con la rete di Funes Mori e negli ultimi minuti di partita chiude definitivamente i conti grazie all'autorete di Brizuela. Per quanto riguarda il minutaggio degli "Italiani" partenza da titolare per Lautaro Martinez che è stato sostituito, dopo un'ora, da Mauro Icardi per una staffetta tutta interista. Buona prova per Paulo Dybala che è stato votato come migliore in campo del match grazie all'assist che ha ispirato il vantaggio di Funes Mori. Martedì, Argentina e Messico replicheranno la sfida in quel di Mendoza.