Conclusa l’ultima tornata di UEFA Nations League, riprendono i maggiori campionati europei. In Ligue 1, proverà a vincere ancora il Paris Saint-Germain, reduce da tredici turni consecutivi. In casa e contro il Tolosa, i ragazzi di Emery proveranno a macinare altri punti. Trasferta davvero delicata per il LOSC Lille. In casa del Nizza, la seconda forza del campionato proverà a tenere la seconda posizione. Novanta minuti casalinghi per il Montpellier, contro un Rennes in leggera ripresa. I padroni di casa proveranno ad addormentare la sfida e a colpire al momento giusto.

Vero e proprio big match, poi, quello tra Lione e Saint Etienne. Le due squadre sono rispettivamente quarta e quinta, motivo che renderà la sfida davvero imperdibile. Potrebbe approfittarne, l’Olympique du Marseille. I ragazzi di Garcia se la vedranno contro l’Amiens e, in caso di successo, balzerebbero nelle posizioni nobili della classifica. Impegno casalingo per il sorprendente Strasburgo, in casa e contro un Nimes che non dovrebbe creare molti problemi.

Si prevede una sfida tesissima, quella tra Nantes ed Angers. Ferme a centro classifica, le due formazioni vogliono vincere per risalire, avvicinandosi alle zone nobili. Discorso analogo per il Girondins de Bordeaux, in casa di un Dijon in caduta libera. I girondini partono favoriti, ma mai dire mai. Match-verità per il Guingamp. In caso di successo contro il Reims, i rossoneri potrebbero rilanciarsi. Infine, deve per forza vincere il Monaco di Thierry Henry. I monegaschi affronteranno il Caen, che vive momenti di uguale sofferenza.