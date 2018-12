Champions League - La Roma ospita il Real Madrid in un Olimpico tutto esaurito

In un Olimpico tutto esaurito la Roma ospita il Real Madrid per la quinta giornata del gruppo G di Champions League. Due squadre che vivono un momento simile.

I giallorossi si fiondano in Europa per dimenticare l'ennesima sconfitta subita in campionato contro una squadra medio piccola. E' una settimana decisiva per Di Francesco che adesso è seriamente a rischio esonero: potrebbero essere decisive le sfide contro il Real Madrid in Champions e contro l'Inter in campionato. In caso di doppio ko sarà quasi sicuramente addio.

Entrambe le squadre sono a 9 punti, ma i giallorossi sono indietro per il ko subito nello scontro diretto (0-3 al Bernabeu all'andata ndr). Col Cska lontano 5 lunghezze, la squadra di Di Francesco ha bisogno di un punto per conquistare il pass per gli ottavi, invece per il primo posto serve una vittoria dei capitolini con 4 o più gol di scarto.

Il tecnico della Roma recupera Olsen e Manolas, ma forse perde Dzeko per un fastidio muscolare nella rifinitura. Si scalda Patrik Schick in cerca di riscatto dopo la brutta prestazione contro l'Udinese. Difesa a difesa accanto al greco spazio a Fazio a e Juan Jesus.

Il Real Madrid reduce dalla sconfitta in Liga per 3-0 contro l’Eibar è in pieno caos. Consueto 4-3-3 per Santiago Solari con out Casemiro: al suo posto gioca Ceballosil centrocampo affidato a Modric, Kroos e Ceballos. In attacco il tridente con Bale, Benzema e Asensio.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Di Francesco: "Non si compra al supermercato la voglia di vincere le partite con maggiore cattiveria. È mancato il desiderio di vincere le partite con maggiore cattiveria sia quando si va a fare una fase difensiva adeguata".

Solari: "Qui tutte le gare e allenamenti sono prove del fuoco, il Real ha fatto questo nel corso della sua lunga storia. Ora siamo all’Olimpico, giocheremo contro la Roma e dobbiamo pensare a fare bene nella partita di domani".

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All.: Eusebio Di Francesco

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Ceballos; Bale, Benzema, Asensio. All.: Santiago Solari