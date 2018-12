Champions League -Il Napoli ospita la Stella Rossa: vincere sperando in risultato positivo del Liverpool a Parigi

Questa il Napoli ospita la Stella Rossa in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League visto che si trova in testa al gruppo C e possono approfittare dello scontro diretto tra Paris Saint-Germain e Liverpool.

Dopo la delusione del pareggio casalingo contro il Chievo Verona, gli azzurri ritornano in campo sempre al San Paolo con l'obiettivo di vincere e sperare che i francesi non facciano lo stesso contro il Liverpoool, così potrebbe arrivare la qualificazione anticipata agli ottavi. In ogni caso la squadra di Ancelotti si giocherà (eventualmente) il passaggio del turno nell'ultima gara in casa dei Reds.

Attenzione a non sottovalutare la Stella Rossa visto che nel match di andata il Napoli non è andato oltre lo 0-0. Inoltre la squadra di Belgrado è reduce dalla vittoria contro il Liverpool la quale si è rimessa in gioco per la qualificazione agli ottavi che, a sua volta, si gioca il passaggio all'ultima giornata nella bolgia del Marakana contro il PSG.

Ancelotti deve rinunciare a Ghoulam, Verdi e Chiriches e rilancia la formazione tipo delle notti di Champions: in attacco Insigne e Mertens, centrocampo formato da Allan, Hamsik e Fabian con Callejon. L'unico dubbio riguarda il terzino destro con Maksimovic in ballottaggio con Hysaj e Malcuit.

Le parole della vigilia

Ancelotti - "È fondamentale iniziare bene questa partita, che comunque secondo me sarà molto importante, ma non decisiva. Per avere speranze di passare questo girone difficilissimo, l'intensità e l'attenzione saranno di fondamentale importanza".

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Rodic, Babic, Degenek, Gobeljić; Krstcic, Jovicic; Srnic, Ben, Marin; Stojiljkovic. All. Milojević

ARBITRO: Jesús Gil Manzano (Spagna)