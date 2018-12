Per il Porto è tutto facile: primi nel girone

Quinta giornata di Champions League. Porto e Schalke già qualificate agli ottavi, dopo la vittoria della Lokomotiv Mosca ai danni del Galatasaray, si giocano il primo posto. Allo Stadio do Dragao quindi non sarà una semplice partita. Lo Schalke forte della vittoria contro il Norimberga in Bundesliga, vuole cercare di allargare la streak positiva anche in campo europeo. Il Porto invece vuole confermare l'ottimo periodo di forma.

Partita poco emozionante nei primi minuti, solo al 14esimo minuto arriva la prima vera occasione da rete: Danilo Pereira prova il tiro al volo da fuori, Fahrmann però ha un'ottima reazione e manda in calcio d'angolo. I portoghesi continuano ad attaccare, vogliono il gol che confermerebbe il primo posto: Marega si gira sul piede destro e tira una fucilata, ma il portiere dello Schalke continua a dire di no. Paura per Skrzybski: cade a terra dopo uno scontro e rimane giù addolorante. La prima frazione di gioco vede le due squadre in parità, e fanno intendere che giocano per il pareggio.

Inizia in modo scoppiettante il secondo tempo: Herrera non approfitta di un pallone facile facile a tu per tu con Fahrmann. Pochi minuti dopo va in vantaggio il Porto: Oliver Torres pesca in mezzo all'area Militao che svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio i portoghesi. Tre giri di lancette e il risultato cambia ancora: Corona si inserisce alle spalle dei difensori e supera Fahrmann. Stambouli per cercare di deviare il pallone si fa autogol. Lo Schalke subisce un crollo psicologico, il Porto si carica e continua a colpire. Nelle ultime battute i tedeschi provano a riaprirla: Bentaleb trasforma il rigore e porta il risultato sul 2-1. La chiude Marega: rinvio di Casillas, Marega approfitta di una terza palla per andare solo a concludere in rete. Il match del "do Dragao" si conclude sul 3-1. Porto che domina il girone e porta a casa un primo posto con molta facilità.