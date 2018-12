Champions League - Il Napoli schianta la Stella Rossa: 3-1 al San Paolo 

Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League il Napoli batte 3-1 la Stella Rossa facendo un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale. Successo strameritato per la formazione di Ancelotti che nella prima frazione chiude già i conti con Hamsik e Mertens. Nella ripresa c'è spazio per la rete del belga e quella della bandiera di Ben. Con questo successo, dunque, i partenopei salgono al primo posto solitario con 9 punti, tra due settimane la trasferta di Liverpool con due risultati su tre a disposizione complice la sconfitta degli inglesi a Parigi.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con Mertens e Insigne a comporre il tandem offensivo mentre la Stella Rossa risponde col 4-2-3-1 con Srnic, Ben e Marin alle spalle di Stoiljkovic.

Ottima partenza del Napoli che dopo sei minuti sfiora il vantaggio con Mertens che, sugli sviluppi di un cross di Callejon, devia col tacco ma l'estremo ospite salva in qualche modo. Sono solo le prove generali del vantaggio che arriva cinque minuti più tardi con Hamsik che, sugli sviluppi di un corner, insacca da due passi. Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta al 23' con Srnic che entra in area e calcia col destro ma Ospina respinge. E' l'unico acuto dei serbi perché il Napoli domina e al 29' sfiora il gol con Callejon che mette al centro per il colpo di testa di Koulibaly ma Borjan salva. Passano quattro minuti ed il raddoppio arriva con Mertens che raccoglie un cross di Fabian Ruiz e con l'esterno destro batte Borjan, 2-0 e prima frazione agli archivi.

La seconda frazione di gioco si apre con la terza rete del Napoli messa a segno da Mertens che, su lancio di Hamsik, entra in area e con un meraviglioso destro nel sette insacca, 3-0. Gli ospiti continuano a subire, nonostante la terza rete dei partenopei ma al 57', al secondo tentativo del match, accorciano le distanze con Ben che, servito splendidamente da Marin, batte Ospina col destro, 3-1. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano drasticamente tanto che le emozioni maggiori arrivano dalla panchina con Ancelotti che manda in campo Zielinski e Rog per Insigne e Callejon. Nel quarto d'ora finale gli ospiti giocano meglio ma non accade più nulla: il Napoli vince 3-1 e si giocherà tutto a Liverpool mentre la Stella Rossa resta, seppur con flebili speranze, in corsa per l'Europa League.