Champions League- Il PSG vince in casa e batte il Liverpool (2-1)

Il PSG deve vincere per mettere in crisi il Napoli e sistemare la situazione nel girone. Il Liverpool per crederci e non deve assolutamente fallire e fare passo falso. La qualificazione passava per forza di cose da questa notte sotto la Tour Eiffel. I padroni di casa si affidano a Mbappè e Neymar per cercare i gol e chiudere i discorsi, inglesi nel nome del solito Salah e Firmino per scardinare la difesa francese.

CRONACA DELLA PARTITA

Match interessante e spettacolare quello del Parco dei Principi. Le due forze principali del gruppo del Napoli si sfidano per orgoglio e per dimostrare di essere due papabili competitor per la vittoria al Metropolitano.

PSG che parte subito bene con Di Maria che calcia forte verso la porta di Alisson che in tuffo devia pallone in angolo. Il gol dei padroni di casa arriva al 13' con Bernat che riceve il pallone e insacca, con complicità dello svarione della difesa del Liverpool.

Reds colpiti al cuore non riescono a rispondere in maniera concreta e Mbappè prova ad inserire un filtrante in area, ma bravo Alisson a parare e chiudere tutto. Al 37' gol del raddoppio: Neymar si fionda da rapace su un pallon

e vagante in area dopo rimbalzo e insacca senza pensarci troppo. Nel recupero della prima frazione, clamorosa ingenuità di Di Maria, fallo da rigore netto e Milner lo trasforma, accorciando le distanze.

Nella ripresa, accade di tutto con Marquinhos che vede annullarsi un gol per fuorigioco. Il PSG reclama rigore dubbio per fallo in area su Neymar, ma il gioco era fermo e l'arbitro lo ha considerato prima sulla palla.

Al 70' Marquinhos di testa incorna, ma palla debole tra le mani di Alisson. Al 92' ci prova Neymar su punizione, ma bellissima risposta di Alisson.

Il PSG rimanda la festa del Napoli e tiene tutto in gioco e all' ultima giornata Liverpool-Napoli assume una connotazione davvero fondamentale nel girone, mentre per i parigini partita semplice contro l'eliminata Stella Rossa, comunque da non sottovalutare.