Lazio, Inzaghi anticipa: "Domani ci saranno dei cambi con alcune delle novità"

Alla vigilia della trasferta contro l'Apollon Limassol Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa.

LA PARTITA - "Dovremo fare attenzione perché c’è in palio il primo posto che ci darebbe dei vantaggi. Domani ci sarà la possibilità per chi sta giocando meno, ho una squadra matura e sono sicuro che disputeremo un’ottima gara. Crediamo tanto nella conquista del primo posto. Vogliamo vincere e fare una partita importante perché sappiamo che anche il Francoforte non avrà una partita semplice".

TANTO TURNOVER - "Dispiace che possano giocare solo 14 giocatori, domani ci saranno dei cambi. Avremo delle novità e tutti potranno mettersi in mostra. I miei ragazzi sono professionisti veri e si impegnano sempre”.

LE PAROLE DI LOTITO - “Avevamo preso un gol a 10 minuti dalla fine ma loro hanno avuto una bella reazione e lui era contento di questo atteggiamento. È normale che come noi voleva vincere, tenevamo tanto alla gara, nel primo tempo potevamo andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti".

CORREA - "Correa è un giocatore importante, che sta facendo molto bene. E’ un nostro valore aggiunto. Di volta in volta deciderò la soluzione migliore. Sono contento d’allenarlo Ci sta dando tanto così come Caicedo, Immobile e Luis Alberto e di volta in volta scelgo i migliori."