Milan, contro il Dudelange spazio a molte riserve ma in attacco Higuain e Cutrone

Alle 18.55 il Milan riceverà il Dudelange per la pentultima partita dei gironi di Europa League. Gara super importante con i rossoneri a caccia dei tre punti per la qualificazione ai sedicesimi e soprattutto vorranno evitare possibili brutte figure con i lussemburghesi (visto che la prossima sarà ad Atene contro l’Olympiacos. ndr), fanalino di coda con zero punti in quattro partite giocherà a Milano per la prima volta nella propria storia.

Un pò l’emergenza infortuni e l’esigenza di turnover, Gattuso darà spazio ad alcuni elementi della rosa che hanno visto poco il campo in questi mesi. Tornerà la difesa a quattro con Calabria e Laxalt terzini ed in mezzo ci sarà l’esordio di Stefan Simic in maglia rossonera, al suo fianco Zapata. Al centrocampo si rivedrà Bertolacci che dovrebbe far coppia con uno tra Bakayoko e Mauri. Ai lati riposo per Suso con Alen Halilovic che prenderà il suo posto e dall'altra parte confermato Calhanogu. In attacco il tecnico rossonero si affiderà a Higuain, squalificato in campionato, e quindi staserà sarà titolare con Cutrone.

LE PAROLE DI GATTUSO

"Pensiamo a domani, ricordiamoci la fatica che abbiamo fatto in casa loro. Sulla carta siamo nettamente più forti. Non bisogna sottovalutarli, valutiamo qualche giocatore acciaccato, cambieremo qualcosina, domani ci giocheremo tanto".

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Laxalt, Rodriguez, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

Dudelange (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Stelvio, Couturier, Kruska; Turpel, Sinani. All. Dino Toppmöller

Arbitro: Vladislav Bezborodov (Russia)