Eredivisie: spicca Feyenoord-PSV, spera l'Ajax. Alta tensione nelle zone basse

Archiviata un’altra settimana europea, riprende l’Eredivisie. Dopo la sconfitta con il Barcellona, il PSV Eindhoven proverà a superare anche il Feyenoord Rotterdam, attuale terza in classifica. I bazoer sono ancora a punteggio pieno, occhio però a van Persie e compagni. Molto più agevole il turno dell’Ajax, qualificato agli ottavi di Champions. I lancieri ospiteranno infatti un ADO Den Haag inferiore dal punto di vista tecnico. Guai però a sottovalutare la sfida. Novanta minuti interessanti anche per il Vitesse, in casa e contro un Emmen bisognoso di punti. La neopromossa naviga infatti in acque poco tranquille.

Tutto da vivere, il match tra Excelsior ed Utrecht. I padroni di casa punteranno a far valere la loro compattezza, gli ospiti un tasso tecnico superiore. Dopo la terza sconfitta consecutiva, vuole tornare al successo l’Heracles Almelo. I bianconeri ospiteranno il VVV Venlo in una vera e propria sfida valevole per i playoff europei. Attenzione ad AZ Alkmaar-Willem II, un match che potrebbe regalare una serie importante di goal ed emozioni.

Specie di aut-aut, poi, il match tra Groningen e NAC Breda. Le due formazioni, rispettivamente ultima e terzultima, giocheranno alla morte per conquistare tre punti vitali in ottica salvezza. Discorso analogo per la sfida tra Graafschap e PEC Zwolle, ugualmente in crisi dopo una prima parte di stagione negativa. Meno tesa ma ugualmente equilibrata, infine, la sfida tra Heerenveen e Sittard.