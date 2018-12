Ligue 1: il PSG va a Bordeaux, Lille e Montpellier a caccia del riscatto

Il PSG torna nei confini nazionali con la consapevolezza di avere ancora chances di passaggio del turno in Champions. In casa del Bordeaux, i parigini potranno vincere per la quindicesima volta consecutiva. I girondini venderanno però cara la pelle. Molto interessante anche la sfida dell’Olympique Lyonnais, contro un LOSC Lille che ha voglia di tornare al secondo posto in classifica. Molto più agevole il match del Marsiglia, che in casa se la vedrà contro un Reims neopromosso ma voglioso di punti per raggiungere al più presto la salvezza. Discorso analogo per il Saint Etienne, che in casa se la vedrà contro il Nantes. La neopromossa non naviga in acque pericolose, potrebbe però comunque creare qualche pericolo.

Prova-verità per il sorprendente Strasburgo, che se la vedrà contro un Rennes da non sottovalutare. Gli arancioneri vogliono infatti migliorare la loro classifica per sognare un posto in Europa League. Trasferta delicata per il Caen, che affronterà un Angers non imbattibile ma equilibrato tatticamente. Gli ospiti dovranno cercare di far punti per migliorare il loro attuale piazzamento. Si prevede un forte equilibrio, invece, nel match tra Nimes ed Amiens. Le due formazioni non sono performanti in avanti, potrebbe vincere la paura di perdere.

Nelle zone di bassa classifica, occhio al Guingamp, che in casa ospiterà il lanciatissimo Nizza. I rossoneri di casa sono ultimi, Balotelli e compagni sono reduci da ben quattro successi consecutivi. Vuole bissare lo scorso successo, il Monaco di Thierry Henry. In casa e contro il Montpellier, i monegaschi potrebbero seriamente conquistare altri tre punti molto pesanti in ottica salvezza. Vero e proprio incrocio-salvezza, infine, tra Tolosa e Dijon, formazioni in caduta libera dopo un discreto inizio stagionale. Difficile dire che la spunterà.