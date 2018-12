UEFA Nations League - Le semifinali saranno Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra

Pochi minuti fa, in quel di Dublino, sono state sorteggiate le semifinali della UEFA Nations League che si giocheranno, rispettivamente, il 5 e 6 giugno a Guimaraes e Porto: Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra si contenderanno la prima edizione del nuovo trofeo per nazioni ideato dalla UEFA. Tutte le partite si giocheranno in Portogallo allo Estádio do Dragão di Oporto e all’Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes, finale terzo posto e finalissima sono in programma il 9 giugno 2019.

La compagine portoghese, che dunque giocherà in casa la fase finale della competizione, ha chiuso il primo posto il Gruppo 3 della Lega A precedendo l’Italia e la Polonia. Nel Gruppo A della Lega B prima posizione per l’Olanda che, grazie al pareggio contro la Germania nei minuti finali, ha staccato il pass per le semifinali ai danni della Francia. Qualificazioni al cardiopalmo anche per Svizzera e Inghilterra con gli elvetici che hanno estromesso il Belgio grazie ad una grande rimonta (5-2) mentre gli inglesi hanno ribaltato la Croazia nel finale grazie al gol decisivo di Kane.