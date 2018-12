Pallone d'Oro 2018, vince Luka Modric

Luka Modric ha vinto il Pallone d'Oro 2018. Il centrocampista è il primo croato a conquistare il titolo ha ottenuto 753 voti e ha preceduto CR7 (476) e Griezmann (414). Quarto Mbappe' (347), quinto Messi (280) e sesto Salah (188), settimo Raphael Varane, ottavo Eden Hazard, nono Kevin de Bruyne e decimo Harry Kane. Venticinquesimo Mandzukic.

Modric è diventato così l'erede di Ronaldo e Messi, quel duo che aveva dominato il decennio 2008-2017. Premio assolutamente merito visto che quest'anno il croato ha vinto la terza Champions League di fila con il Real, è arrivato alle finale ai mondiali, è stato eletto sia come Best Fifa men's player, come l'Uefa men's player of the year, ed infine ha conquistato il titolo miglior centrocampista agli Uefa Club Football Awards.

Un 2018 da incorniciare per lui. Invece Kylian Mbappé ha vinto il nuovo Trofeo Kopa, il Pallone d'Oro assegnato al miglior Under 21 dell'anno dai vincitori del passato del Pallone d'Oro.