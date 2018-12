Ligue 1: il Bordeaux frena il PSG, nessun successo nella parte destra della classifica

Ed alla fine il Paris Saint-Germain pareggiò. Dopo quattordici successi consecutivi, la corazzata di Tuchel viene fermata dal Girondins de Bordeaux per 2-2. Avanti grazie a Neymar, i parigini si fanno pareggiare da Briand. Mbappé allunga, nel finale di gara il Bordeaux si fa raggiungere dall'ex Atalanta Cornelius. Successo pesantissimo del Montpellier, che vince 2-1 in casa del Monaco e si riporta al secondo posto in classifica. Nonostante la rete iniziale di Tielemans, gli ospiti la ribaltano nei minuti finali grazie ai goal di Laborde e Skuletic. Pari con goal tra Lilla e Lione, che si dividono posta in palio e frazioni di gioco. Nel primo sono infatti i padroni di casa a segnare con Remy e Pepe, nella ripresa ci pensano Traore e Dembele a fare 2-2. Depay fallisce un rigore al 48'.

Chance mancata per il Marsiglia, che contro il più modesto Reims non va oltre lo 0-0. I ragazzi di Rudi Garcia avrebbero potuto portarsi al terzo posto in caso di successo. Netto 3-0 del Saint Etienne, che supera senza problemi il Nantes. Apre i giochi Beric, li chiude Kolodzjejczak. In mezzo, la rete di Khazri. Torna a vincere lo Strasburgo, che segna addirittura quattro reti in casa del povero Rennes. Gli arancioneri si illudono con Sarr, venendo ripresi da Thomasson e Martin nel finale di primo tempo. Nella ripresa ancora Martin e Martinez chiudono i conti.

Pareggia 1-1 l'Angers contro il Caen. A Capelle risponde infatti Beauvue. Ottimo pari anche quello del Guingamp, in casa e contro il Nizza. I rossoneri dovranno però accelerare per lasciare l'ultimo posto in classifica. Finisce 2-2, infine, il match della crisi tra Tolosa e Dijon. Aguerd ed Abeid illudono gli ospiti, raggiunti dai goal di Gradel e Leya.