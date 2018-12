Ligue 1: le partite del turno infrasettimanale

E' di nuovo tempo di Ligue 1, per le migliori venti rose di Francia. Dopo il primo pareggio stagionale, vuole tornare subito a vincere il Paris Saint-Germain di Tuchel. I parigini se la vedranno in casa dello Strasburgo, formazione tornata al successo ma comunque inferiore dal punto di vista tecnico. Il PSG non dovrà però sottovalutare la sfida. Novanta minuti interessanti per il Montpellier, in casa e contro il LOSC Lille. I padroni di casa vogliono punti per confermarsi secondi, occhio però agli ospiti. Potrebbe approfittarne il Lione, che dopo il pari della scorsa giornata è pronto a tornare al successo. L'OL ospiterà un Rennes tutt'altro che imbattibile.

Trasferta difficile per l'Olympique du Marseille. In casa del Nantes, i ragazzi di Rudi Garcia dovranno necessariamente vincere per non perdere ulteriori punti rispetto alle posizioni nobili di classifica. Da vivere anche la sfida tra Girondins de Bordeaux e Saint Etienne. Le due formazioni sono reduci da un positivo ultimo turno, vogliono continuare a fare bene. Vuole tornare a vincere il Nizza. Balotelli e compagni proveranno a superare un Angers in leggera ripresa.

Vero e proprio aut-aut per Dijon e Guingamp. Le due formazioni giocheranno una contro l'altra e, in caso di successo, potrebbero affrontare diversamente la corsa salvezza. Potrebbe però vincere la paura di perdere. Discorso analogo anche tra Amiens e Monaco, rispettivamente diciottesima e diciannovesima in Ligue 1. I ragazzi di Henry cercheranno il colpaccio esterno, difficile però fare pronostici. A caccia di punti, infine, il Caen. In casa e contro un tranquillo Nimes si può vincere.