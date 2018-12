Premier League- La presentazione del turno infrasettimanale

Una Premier League che si mostra al grande pubblico del calcio inglese in mezzo alla settimana con la lotta al City di Guardiola che continua da parte del Liverpool e del Chelsea in primis. Si parte oggi con tre partite alle nove meno un quarto con il Bournemouth, il quale sogna un posto in Europa e deve rifarsi dopo la sconfitta con la capolista. Ma sulla sua strada troverà un Huddersfield con un bisogno immenso di punti salvezza e una classifica difficile, resa peggiore dalla sconfitta contro il Brighton nel fine settimana.

Partita salvezza con tre punti in palio che potrebbero davvero far svoltare la stagione, quella tra Crystal Palace, squadra che dimostra un buono stato di forma e una classifica che sta migliorando in modo veloce e Brighton, per il quale vale lo stesso discorso. Vincere per entrambe sarebbe davvero troppo importante. Salvezza che si incrocia anche in Galles. Il West Ham, reduce dalla vittoria che vale triplo contro il Newcastle, affronta un Cardiff alla disperata ricerca di punti. Per i gallesi vincere aiuterebbe a sistemare la classifica, per gli Hammers sarebbe una pietra davvero pesante sulla propria salvezza. Watford, squadra in calo dopo la super partenza delle prime partite della stagione, proverà a fermare la corsa verso il titolo del City, il quale mai come in questa stagione sembra volere essere cannibale in tutte le competizioni.

Domani, il Liverpool proverà a rispondere contro un Burnley penultimo e che sembra ben lontano dalla possibilità di impensierire i Reds. L'Everton, dopo la sconfitta immeritata nel derby, cerca punti importanti europei contro un Newcastle, delusione continua e aggrappato alla Premier con le unghie. Ranieri e il Fulham ricevono, da fanalini di coda, a Craven Cottage il Leicester in netta ripresa e seconda partita contro il suo passato recente per il tecnico del Testaccio. Wolves, squadra da non fare errore di sottovalutare, ricevono il Chelsea di Sarri e Morata, con i Blues che non devono fallire più. Il Tottenham aspetta a Wembley il Southampton, capace di fermare lo United nello scorso turno, ma con classifica da piangere. Gli Spurs devono approfittare della partita sulla carta agevole, non facendosi distrarre dal Barcellona.

United che attende l'Arsenal in una partita dalla vecchia rivalità, ma che non smette mai di regalare lo spettacolo dei derby. Mourinho deve uscire di nuovo da critiche e polemiche, mentre Emery ha trovato un po' di tranquillità dopo belle prove tra campionato ed Europa League. La Premier è pronta alla battaglia e al suo ruggito.