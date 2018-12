Eredivisie: il programma della quindicesima giornata

Il PSV Eindhoven vuole riprendere la marcia. Dopo la sconfitta in casa del Feyenoord Rotterdam, la capolista è pronta ad ospitare l’Excelsior. Una sfida sulla carta scontata e che potrebbe registrare il ritorno al successo dei bazoer. Spera in un altro passo falso della prima, l’Ajax, che in casa del PEC Zwolle potrà solo vincere se vorrà continuare a sognare il titolo. I lancieri sono avvantaggiati, ma mai dire mai in una sfida di Eredivisie. Novanta minuti casalinghi per il Feyenoord Rotterdam, a caccia della quarta vittoria consecutiva. Contro l’Emmen, van Persie e compagni potrebbero mettere in saccocia altri sei punti molto importanti.

Vero e proprio incrocio-playoff, poi, quello tra Utrecht ed Heracles Almelo. I padroni di casa sono risaliti a galla dopo un inizio durissimo, i bianconeri vivono un momento di leggera flessione che sembra essere terminata con la vittoria del turno scorso. L’Utrecht parte favorito, guai però a sottovalutare l’Heracles. Match lontano dalle mura amiche per l’AZ Alkmaar, in casa di un Sittard neopromossa e vogliosa di punti per la salvezza. Le teste di formaggio sono più forti ma hanno spesso vissuto inspiegabili momenti di harakiri. Ha voglia di vincere ancora, poi, l’Heerenveen, attualmente a ridosso della zona playoff. In casa Willem II non sarà facile, bisognerà però confezionare un piccolo miracolo.

Nelle zone di bassa classifica, sfida casalinga da vincere per il NAC Breda. La neopromossa affronterà il Vitesse, formazione lanciata per ottenere un posto nei playoff europei. Dopo quattro sconfitte consecutive vuole tornare a fare punti il Graafschap. In casa dell’ADO Den Haag, la neopromossa dovrà conquistare un successo fondamentale, rimescolando ulteriormente le carte nella zona retrocessione. Discorso analogo, infine, per il Groningen. I biancoverdi saranno ospiti del VVV Venlo.