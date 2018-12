Ligue 1 - Le partite del prossimo turno: molti match sospesi a causa dei tumulti popolari

Mentre tre partite sono state posticipate per i disordini degli ormai noti “gillet gialli”, continua senza sosta il campionato di Ligue 1. Da nuova seconda, vuole vincere ancora il LOSC Lille, pronta a battere un Reims attualmente saldo a centroclassifica. Il LOSC parte favorito, guai però a sottovalutare la sfida. Vero e proprio big match, invece, quello tra Saint Etienne e Marsiglia. Les verts giocheranno in casa e vorranno vincere, l’OM cercherà di mettersi alle spalle un periodo tutt’altro che positivo.

Sfida che si prospetta davvero interessante, poi, quella tra Nimes e Nantes. Le due formazioni vivono positivi momenti di classifica, vorranno sicuramente fare punti per avvicinarsi alle zone nobili. Novanta minuti casalinghi per lo Strasburgo, pronto ad un’altra grande prova contro il Caen. I padroni di casa venderanno cara la pelle, gli ospiti punteranno a fare risultato per allontanarsi dalla zona rossa.

Da vivere anche Rennes-Dijon, sfida che metterà di fronte due formazioni reduci da momenti differenti: gli arancioneri sono in ripresa, i granata hanno vinto dopo molti turni senza sorrisi. Trasferta delicata per il Girondins de Bordeaux, in casa di un Angers arcigno e notoriamente ostico in casa. Difficile dire chi la spunterà. Incrocio delicatissimo, infine, quello che metterà di fronte Guingamp ed Angers. I rossoneri vogliono vincere per accorciare la distanza con le altre, i grigi non vogliono cedere tre punti ad una diretta concorrente per la salvezza.