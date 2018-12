Eredivisie: i risultati del quindicesimo turno stagionale

Il PSV Eindhoven torna al successo nel migliore dei modi. La capolista rifila infatti sei goal al malcapitato Excelsior e si prepara all'ultimo turno di Champions League. Apre e chiude i giochi de Jong. In mezzo, due autogoal ospiti e le reti di Malen e Bergwijn. Bene anche l'Ajax contro il PEC Zwolle. I lancieri segnano due goal quasi subito con Huntelaar e de Jong, calando il poker nella ripresa con Schone e Tadic. Inutile, per i padroni di casa, il momentaneo 1-2 concretizzato grazie ad un autogoal di Schone. Stesso risultato per il Feyenoord Rotterdam, vincente in casa dell'Emmen. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, ci pensa van der Hejden a sbloccare la sfida. Berghuis raddoppia, seguito a ruota da Janssen. Il Feyenoord poi però dilaga con i goal di Kokcu e Vilhena.

Successo importante per l'Utrecht nella zona playoff. I ragazzi di Advocaat battono infatti la diretta concorrente Heracles Almelo. I padroni di casa indirizzano la sfida già nel primo tempo, andando in goal con Gustafson, Kerk ed Emanuelson. Inutile per i bianconeri la rete della bandiera messa a segno da Rossmann. Liquida senza problemi la pratica Emmen, l'AZ Alkmaar. Tre goal per le teste di formaggio, in goal con Seuntjens, Idrissi e Til. Secondo successo consecutivo per l'Heerenveen. In casa del Willem II cinque la reti segnate. I padroni di casa segnano subito con Mihajlovic, pari Willem con Akkaynak. Complice anche la superiorità numerica, l'Heerenveen comincia a dilagare poco dopo grazie a Rienstra. Nel secondo tempo, Vlap e una doppietta di van Bergen completano l'opera.

Vitale successo per il NAC Breda. La neopromossa conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Contro il più quotato Vitesse ci pensano te Vrede e Verschueren. In mezzo, il momentaneo pari di Linssen. Il Vitesse può rammaricarsi però anche di un rigore fallito da Foor al 43'. Pari senza reti nelle altre due sfide. Finisce infatti 0-0 sia tra ADO Den Haag e Graafschap che tra VVV Venlo e Groningen.