Roma, Di Francesco in conferenza: "C’è voglia di andare avanti"

Alla vigilia della trasferta contro il Viktoria Plzen ecco le parole di Di Francesco in conferenza stampa.

SECONDO RITIRO STAGIONALE - "Credo nel mio lavoro ma bisogna cambiare rotta. Abbiamo fatto il ritiro per capire i motivi. Quando arrivi al campo 4 ore prima e le cose vanno bene, arrivo due ore prima ancora".

ULTIME DI FORMAZIONE - "Inventarsi qualcosa ha poco senso, giocherà Mirante al posto di Olsen. Gli altri ruoli non li ho ancora deciso. Nessuno dei giocatori infortunati tranne Pastore giocherà dal primo minuto".

SU PASTORE - "Potrebbe giocare dall’inizio ma con minutaggio contenuto. Non posso pensare faccia 90 minuti. E’ il giocatore con maggior condizione".

LA PIAZZA - "Ho una grande fortuna, conoscere questa piazza. Si riesce a portare un allenatore alle stelle per poi farlo diventare il peggiore in circolazione. E’ capitato anche da giocatore, il desiderio è far riscattare tutta la squadra".

IL RAPPORTO CON I GIOCATORI - "Serve il rispetto dei ruoli come sempre. Quello che può apparire esternamente lascia il tempo che trova. La mia forza sta nel far capire ai ragazzi che non possono rimproverarmi una promessa".