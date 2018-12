Champions League- 1-1 tra Barcellona e Tottenham e Inter eliminata ai gironi

Barcellona contro Tottenham, il meglio del calcio europeo all’ennesima potenza. Gli inglesi dovevano solo vincere o aspettare buone notizie da San Siro. Il Barcellona non aveva obblighi particolari di vittoria e si prende lusso di tenere il diez in panchina, così come Suarez e altri titolari. Il Tottenham puntava tutto sui titolari soliti con Kane a cercare le vie del gol.

Cronaca della partita

Match assolutamente vivo con i padroni di casa, spinti dal Camp Nou, che trovano il vantaggio con un gran contropiede di Dembele. Secondo gol in Champions per il giocatore africano, con la palla persa e la complicità di un pessimo Walker. Il Barcellona gioca davvero bene, crea tanto e mantiene il pallone come al solito dei catalani. Tottenham davvero pessimo e assolutamente da cancellare. Son prova al 33’, grande risposta di Cillesen. Coutinho e Rakitic sbagliano due occasioni davvero importanti sullo scadere. Nella ripresa, molto meglio gli inglesi che creano palle gol a ripetizione. Prima occasione per Eriksen, tenta tiro, ma poco fortunato il danese.

Ci riprova Kane, ma palla alle stelle. Coutinho fa davvero quello che vuole e prima va vicino al gol con un tiro alto e poi con un palo davvero clamoroso per come lo ha colpito. Il Barcellona ha la pecca di non chiudere la partita molto prima, ma il Tottenham pareggia i conti giustamente con Kane, il quale di testa insacca il meritato pareggio. Messi entra e tira alta una punizione davvero difficile da realizzare. Il Barcellona e il Tottenham vanno agli ottavi in coppia ai danni dell’Inter e diventano due pericoli per Roma e Juve, ma meritata qualificazione di entrambe.