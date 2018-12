Lazio, Inzaghi in conferenza: "Vogliamo chiudere il girone al meglio”

Simone Inzaghi ha presentato la partita contro l'Eintracht Francoforte in programma domani sera.

GUAI ALLE BRUTTE FIGURE - "A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure, non vogliamo farle. Schiererò in campo una squadra competitiva che mi possa dare una buona prestazione".

EUROPA LEAGUE - "Ci sono squadre molto forti, quelle che sono scese dalla Champions faranno di tutto per arrivare fino alla fine di Europa League. Sarà un sorteggio per noi complicato, ce la giocheremo".

LA PARTITA - "E’ da considerare che è una partita che chiude il nostro girone, faremo in modo di fare una buona gara. Voglio vedere i miei scendere in campo per fare una buona gara e chiudere il girone nei migliore dei modi".

IL PAREGGIO CONTRO LA SAMPDORIA - "Un errore al 99esimo che una squadra come la nostra non deve commettere ci è costata una partita. Questo sia da insegnamento: le partite non finiscono al 90esimo. I due gol sono stati concessi con troppa facilità".

UMORE - "C’è delusione, giocare come sabato e non vincere è deludente. Sono consapevoli di aver fatto una grande prova, da allenatore".

MILINKOVIC – “Ha preso una brutta botta contro la Samp, ha fatto due giorni di differenziato, oggi penso di riaverlo parzialmente in gruppo".