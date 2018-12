Il Milan sfida l'Olympiakos: le parole di Gattuso in conferenza

Alla vigilia della trasferta contro l'Olympiakos Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa.

GARA DECISIVA - "Fondamentale per la società e per tutti noi, troveremo un ambiente caldo ma poi dopo scompare perchè in campo scendono i giocatori, dobbiamo fare una partita a livello tecnico e tattico, oltre che mentale".

ANCORA SULLA PARTITA DI DOMANI CHIAVE PER IL PASSAGGIO DEL TURNO - "Se andiamo a vedere i giocatori che hanno loro e i nostri, quelli dell'Olympiakos hanno più esperienza internazionale dei nostri. Non possiamo sottovalutarli".

OLYMPIAKOS - "Non dobbiamo sottovalutare la partita. Non dobbiamo ragionare all'italiana e provare il contropiede. Una gara che può farci crescere a livello mentale".

SUSO IN FORSE - "Ha dei fastidi, domani lo valutiamo e vediamo se può scendere in campo, a livello strumentale non ha niente di grave".

MERCATO - "Non vi racconto tutto quello che ci diciamo. Sicuramente qualcosa faremo ma ci sono dei paletti a livelli finanziario, ma non devo pensare a chi arriva o non arriva".

ELIMINAZIONE DI INTER E NAPOLI - "Dispiace ma ora l'Europa League diventa ancora più affascinante perchè Napoli e Inter sono fortissime e faranno parate dei sedicesimi".