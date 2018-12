Milan, dentro o fuori contro l'Olympiakos: Out Suso, dentro Castielljo. Reina torna in porta 

Questa sera alle 21.00 il Milan sarà in scena ad Atene contro l'’Olympiakos: una partita importantissima per i rossoneri, un dentro o fuori. Il primo vero grande nodo stagionale dei milanesi costellata da tanti infortuni.

Il Milan proverà a conquistare il passaggio ai sedicesimi di Europa League nell'inferno del Karaiskakis. I rossoneri potranno contare su diversi risultati favorevoli: vittoria, pareggio ma anche sconfitta con un gol di scarto ( o due se il Diavolo riuscirà a segnare almeno un paio ndr).

Gattuso ha dimostrato consapevolezza riguardo i pericoli di questa trasferta: "Fondamentale per la società e per tutti noi, troveremo un ambiente caldo ma poi dopo scompare perchè in campo scendono i giocatori, dobbiamo fare una partita a livello tecnico e tattico, oltre che mentale".

Gattuso si affiderà ai titolari con due solo eccezioni: Reina, portiere di Coppa, al posto di Donnarumma. Suso ha accusato fastidi (ma a livello strumentale non ha nulla ndr), ma il tecnico rossonero non vorrà rischiarlo ecco perchè è già pronto Castillejo. Per il resto tutto confermato con Higuain e Cutrone pronti a segnare.

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

Olympiakos (4-3-3): Sà; Torosidis, Vukovic, Cisse, Koutris; Guillerme, Camara, Bouchalakis; Omari, Fortounis, Podence.