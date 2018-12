Champions League - La Juventus pesca l'Atletico Madrid, la Roma il Porto

Sono stati sorteggiati poco fa gli ottavi di finale di Champions League. Urna a due facce per Juventus e Roma con la compagine bianconera che pesca l'Atletico Madrid mentre la squadra capitolina se la vedrà contro il Porto. Due i precedenti della squadra di Allegri contro quella di Simeone: un pareggio ed una sconfitta. Ottavi di finale particolarmente elettrizzanti con due match al cardiopalma come Liverpool-Bayern Monaco e Manchester United-Paris Saint Germain. Per quanto concerne Barcellona e Real Madrid la formazione catalana pesca il Lione mentre i castigliani se la vedranno contro l'Ajax. Si preannuncia spettacolare anche il doppio confronto tra Tottenham e Borussia Dortmund con la squadra inglese che ha chiuso in seconda posizione il Gruppo B mentre i tedeschi hanno chiuso al primo posto il Gruppo A davanti all'Atletico Madrid. A completare il quadro c'è il Manchester City che affronterà lo Schalke. Di seguito il calendario della fase ad eliminazione diretta.

12/13/19/20 febbraio: andata ottavi di finale

5/6/12/13 marzo: ritorno ottavi di finale

15 marzo: sorteggi accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: andati quarti di finale

16/17 aprile: ritorno quarti di finale

30 aprile 1° maggio: andata semifinali

7/8 maggio: ritorno semifinali

Sabato 1° giugno: Finale – Estadio Metropolitano, Madrid