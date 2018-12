Eredivisie: PSV ed Ajax esagerano e scappano, tonfo casalingo del Feyenoord Rotterdam

L'impronosticabile è diventato realtà. Nella sedicesima giornata di Eredivisie, infatti, il Feyenoord Rotterdam crolla in casa contro la neopromossa Sittard. Una prova davvero negativa, per van Persie e compagni, battuti dalle reti di Hutten e El Messaoudi. Sittard ora decimo e vicino al treno playoff. Non ha problemi invece il PSV Eindhoven. I bazoer schiantano 0-4 il malcapitato Heracles Almelo. Apre i giochi Bergwijn, li chiude Pereiro. In mezzo, i goal di Schwaab e Dumfries. Addirittura otto goal invece per l'Ajax. Contro il fanalino di coda Graafschap segnano quattro calciatori: triplette per Blind e Ziyech, "solo" una segnatura per Dusan Tadic e Mazraoui.

Pazza vittoria per l'Utrecht in casa dell'Heerenveen. Gli ospiti indirizzano la sfida già nel primo tempo, quando sono Bergstrom, Kerk e Tannane a segnare tre goal in quarantacinque minuti. Inutili per i padroni di casa le reti di Vlap e van Amersfoot. Secondo successo consecutivo per l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio battono l'Excelsior al fotofinish. Dopo il goal ospite messo a segno da Mahmudov, i padroni di casa pareggiano con il solito Til al 39'. Nel finale di gara, ci pensa Johnsen a marcare il goal della vittoria. Vince il Vitesse nel match contro il VVV Venlo. I gialloneri di casa la sbloccano con Odegaard, nella ripresa pareggia Mlapa. Il goal vittoria viene segnato però da Darfalou.

Pari senza reti tra Zwolle e NAC Breda. Il PEC perde una buona occasione per battere una diretta concorrente alla salvezza e allontanarsi dalla zona retrocessione. Brutto stop per il Groningen, sconfitto in casa dall'Emmen. Succede tutto nel secondo tempo: al goal del solito Mahi, risponde infatti una doppietta di Pedersen. Seconda sconfitta consecutiva per il Willem II, battuto in casa dall'ADO Den Haag. Falkenburg apre le danze, ci pensa la doppietta di Immers a chiuderle.