Liga - One man show di Messi, vincono anche Atletico e Real Madrid 

Questa sera, con il posticipo tra Deportivo Alaves e Athletic Bilbao, si chiuderà la sedicesima giornata di Liga. Il protagonista di questo turno è senza dubbio Leo Messi che, con una tripletta e due assist, permette al Barcellona di vincere comodamente in casa del Levante. 5-0 in favore della compagine catalana che resta in prima posizione con 34 punti. Al secondo posto, con tre lunghezze di distanza dalla formazione di Valverde, c'è la coppia formata da Siviglia e Atletico Madrid: gli andalusi vincono tra le mura amiche contro il Girona (reti di Banega e Sarabia) mentre i castigliani si impongono 3-2 sul campo del Valladolid grazie ad una doppietta di Griezmann e la rete dell'ex milanista Kalinic.

Vince ma non convince il Real Madrid che, tra le mura amiche, batte 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol del solito Benzema nella prima frazione di gioco. Quarta posizione consolidata per la formazione di Solari che nel prossimo turno non giocherà visto l'impegno nel Mondiale per Club. Non si ferma più il Betis che sale in quinta posizione con 25 punti: successo esterno contro l'Espanyol per la squadra di Setien che batte i catalani grazie ai gol di Lo Celso, Tello e Duarte mentre ai padroni di casa non basta l'iniziale vantaggio di Garcia.

In scia c'è il Getafe che batte la Real Sociead 1-0 grazie al gol di Molina dopo soli tre minuti di gioco. Si ferma il Valencia che non va oltre l'1-1 sull'ostico campo dell'Eibar: ospiti in vantaggio con Rodrigo, pareggio dei padroni di casa con Charles. Pareggio spettacolare tra Huesca e Villarreal (2-2) mentre termina senza reti Celta Vigo-Leganes. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA SEDICESIMA GIORNATA

Celta Vigo - Leganes 0-0

Getafe - Real Sociedad 1-0

Real Valladolid - Atletico Madrid 2-3

Real Madrid - Rayo Vallecano 1-0

Eibar - Valencia 1-1

Siviglia - Girona 2-0

Espanyol - Betis 1-3

Huesca - Villarreal 2-2

Levante - Barcellona 0-5

Deportivo Alaves - Athletic Bilbao Questa sera ore 21

LA CLASSIFICA: Barcellona 34, Siviglia e Atletico Madrid 31, Real Madrid 29, Betis 25, Getafe e Alaves* 24, Levante 22, Celta Vigo, Girona ed Espanyol 21, Real Valladolid ed Eibar 20, Valencia e Real Sociedad 19, Leganes 18, Villarreal 15, Athletic Bilbao 14*, Rayo Vallecano 10, Huesca 8.