Bundesliga- Tonfo Dortmund a Düsseldorf! Lukebakio e Zimmermann firmano l'impresa (2-1)

Il Fortuna Dusseldorf vince clamorosamente in casa contro il Borussia Dortmund e riapre la Bundesliga. I nove punti che i gialloneri avevano di vantaggio sono stati già diminuiti dal Moencengladbac che nell'anticipo ha piegato il Norimberga e domani potrebbero svanire anche in caso di vittoria del Bayern Monaco, impegnato all'Allianz Arena contro l'RB Lipsia. Si esalta ancora contro le grandi Lukebakio che, dopo la tripletta ai bavaresi e la rete all'Hoffenheim, punisce anche il Borussia Dortmund.

Per quanto concerne il capitolo formazioni Funkel opta per un 4-5-1 con Rensing tra i pali protetto da Zimmermann, Ayhan, Kaminski e Giesselmann. Sobotka e Fink agiscono sulla mediana, mentre Zimmer, Stoger e Usami sostengono l'unica punta Lukebakio. Favre risponde con il medesimo piano tattico. Burki è l'estremo difensore e la retroguardia è formata da Piszczek, Akanji, Diallo e Schmelzer. Pulisic e Bruun Larsen si prendono le fasce ai fianchi di Delaney e Witsel, mentre Reus, più avanzato, si posiziona alle spalle di Gotze.

All'Esprit Arena come già era facilmente intuibile è il Borussia Dortmund, ma il Fortuna Dusseldorf non vuole fare da spettatore e dopo pochissimi minuti la punta di casa Lukebakio cerca immediatamente la porta avversaria con il mancino trovando, però, la risposta di Burki. La partita viene giocata prevalentemente a centrocampo, ma i gialloneri non riescono a creare occasioni e, al 10', Usami crea un altro pericolo agevolato da un errore in disimpegno della difesa di Favre. Intorno al quarto d'ora la capolista trova il vantaggio con il proprio capitano Reus, ma la rete viene giustamente annullata in quanto Pulisic, presente sulla traiettoria, era in fuorigioco. Successivamente alla rete annullata il Fortuna apre le danze al 22'. A segnare è il solito Lukebakio, il quale è bravo a trasformare in gol l'assist di Sobotka. La squadra neopromossa cerca di difendersi lasciando pochi spazi agli avversari e provando a ripartire alla prima occasione utile. Alla mezz'ora di gioco Gotze cerca il pareggio, ma il tiro è debole e Rensing blocca facilmente. Gli ospiti faticano a trovare varchi e al 38' i Flingeraner hanno una clamorosa occasione per il raddoppio, ma Usami a porta vuota fallisce malamente il cross di Zimmermann. Senza alcun altra chance da ambo le parti si conclude così la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre con il fantastico raddoppio del Fortuna Dusseldorf al 56'. Zimmermann ottiene palla e lascia partire un destro potentissimo all'incrocio dei pali e sigla la sua prima rete in Bundesliga. Il Borussia Dortmund fa possesso palla aspettando varchi, ma i padroni di casa sono bravissimi ad essere serrati dietro e tatticamente spengono le offensive della squadra capolista. La squadra di Funkel rischia di dilagare e calare anche il tris con il tiro di Stoger che si ferma sull'esterno della rete dando l'illusione del gol. Al 76' i gialloneri cercano in qualsiasi modo di accorciare le distanze, Diallo sugli sviluppi di un corner stacca di testa, ma debolmente e la sfera finisce tra i guanti di Rensing. All'80' l'undici di Favre dimezza il divario con la testa del solito Paco Alcacer su cross di Piszczek, ma l'azione è cominciata da una splendida giocata di Sancho. Il Borussia Dortmund attacca cercando di ottenere perlomeno il pari, ma lo fa in modo confusionario e l'ottimo posizionamento della retroguardia di casa mantengono in cassaforte il vantaggio. Partita fantastica tra le fila dei padroni di casa di Zimmermann, tra gli ospiti ottimo ingresso di Paco e Sancho, non bene il tandem sulla mediana formata da Delaney e Witsel.