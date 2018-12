Liga - Leo Messi riceve la sua quinta Scarpa D'Oro

20 reti in 19 partite. La tripletta contro il Levante, messa a segno domenica scorsa, ha portato Leo Messi in testa alla classifica marcatori con 14 gol segnati in altrettante partite. Un inizio di stagione notevole per il fuoriclasse del Barcellona che quest'oggi ha ricevuto la sua quinta Scarpa D'Oro, la seconda consecutiva. L'argentino ha avuto modo di parlare di vari argomenti a cominciare dai ringraziamenti: "Non mi aspettavo tutto questo quando ho iniziato, il mio sogno era essere professionale e avere successo, non avrei mai immaginato così tanto, è il risultato di duro lavoro ma soprattutto dei miei compagni di squadra, sono nella migliore squadra del mondo e questo rende tutto più facile".

Sul suo momento di forma ha aggiunto: "Grazie a Dio, mi sento molto bene nell'anima e nel fisico, gli anni passano e cerco di continuare a prendermi cura di me come sempre, ora un po 'di più perché le feste diventano sempre più esigenti, poco tempo di riposo ... dobbiamo lavorare per continuare così".

Infine una battuta sul Lione, prossimo avversario in Champions League: "Complicato, a priori prima del sorteggio per nome non era uno dei più forti, ma quando si inizia a rivedere sappiamo che sarà complicato, ha combattuto City, una delle migliori squadre del mondo; È una squadra che ci renderà difficile. C'è una mancanza di tempo e non sappiamo cosa succederà a febbraio, sarà un duello complicato. Abbiamo Umtiti e diversi francesi nella squadra, Malcolm che conosce la Lega francese, avremo molti riferimenti oltre a quello che ci offre lo staff tecnico, lo studieremo".