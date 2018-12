Clamoroso Manchester United: si dimette José Mourinho!

"Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club. We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future". Un comunicato ufficiale, apparso sul profilo social del Manchester United, che non lascia spazio a dubbi. José Mourinho non è più l'allenatore del glorioso club inglese.

Fatale per il portoghese l'ultima sconfitta contro il Liverpool. Nonostante gli ottavi di Champions League conquistati e un piazzamento europeo in Premier League ancora possibile, Mourinho ha deciso di abbandonare il club. Una scelta che era nell'aria già da tempo visti i rapporti non più idilliaci tra club e proprio tecnico. Mourinho è finito spesso nell'occhio del ciclone per i risultati negativi soprattutto in Inghilterra.

Se infatti in Champions il Manchester United ha passato il turno e si è tolto anche la soddisfazione di battere la Juventus a Torino, in campionato gli inglesi sono sesti, addirittura a -11 dal quarto posto. Un divario non incolmabile ma comunque insopportabile per i tifosi. Seguiranno aggiornamenti sul nuovo tecnico del Manchester United.