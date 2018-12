Bundesliga- Oltre al Fortuna, vincono anche Borussia Monchenglabach e Wolfsburg

Primi anticipi del campionato tedesco nel turno infrasettimanale della Bundesliga. Oltre alla sorpresa della vittoria del Fortuna Dusseldorf contro il Dortmund per 2-1, gli altri risultati sono stati verdetti attesi e senza sorprese:

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-NORIMBERGA 2-0: Per il Borussia partita importante per continuare a correre e vedere il traguardo di una qualificazione in Champions. Il Norimberga per cercare punti importanti in ottica salvezza. Partita che prende subito la strada della squadra di casa: rigore assegnato con il VAR al Borussia, ma Hazard lo sbaglia. Gol che arriva al minuto 86' con Plea, che sigla il raddoppio dopo il gol al 47' di Traore a porta vuota.

WOLFSBURG-STOCCARDA 2-0: Padroni di casa tornati davvero una grande squadra e sognano di rientrare in Europa in maniera importante, dopo tanti anni di assenza. Stoccarda per continuare a sognare la sua salvezza, magari senza spareggio. Primo gol che arriva su punizione perfetta che tocca la testa di Gailavogui che insacca il vantaggio al 24'. Secondo gol dei padroni di casa davvero roccambolesco con un enorme errore della difesa ospite che regala palla a Weghorst, il quale insacca e ringrazia.

HERTHA-AUGSBURG 2-2: Occasione persa per la squadra della Capitale per cullare un sogno europeo. Pareggio utile per gli ospiti, i quali prendono un punto che potrebbe essere utile in chiave salvezza. 8' corner di Schmid, testa di Hinteregger che insacca per gli ospiti. 28' pareggio dell'Hertha: Leckie insacca di piatto a due passi dal portiere. 31' vantaggio dei padroni di casa con Duda, il quale si ritrova palla tra i piedi e segna. 39' pari dell'Augsburg con Koo su assist perfetto di Finnbogason.