Eredivisie: PSV e Ajax cercano il successo, occhio nelle zone basse

Il PSV Eindhoven è chiamato all’impegno AZ Alkmaar. Nella loro diciassettesima giornata di Eredivisie, i bazoer di van Bommel ospiteranno le teste di formaggio. Una sfida da vincere assolutamente per evitare regali di Natale inattesi. Ugualmente difficile il turno dell’Ajax. La seconda forza d’Olanda sarà ospite di un Utrecht deciso a fare punti per mantenersi in zona playoff Europa League. I lancieri proveranno a vincere per scalzare il PSV, non sarà però una pratica facile. Sfida lontano da casa anche per il Feyenoord Rotterdam. Van Persie e compagni vorranno riscattare il KO dello scorso turno. I prossimi avversari dell’ADO Den Haag sono avvisati.

Occasione per il riscatto per l’Heracles Almelo. I bianconeri saranno ospiti dell’Excelsior. Una vittoria consentirebbe all’Almelo di restare nelle zone nobili della classifica, perdere complicherebbe la strada verso un Paradiso chiamato playoff europei. Novanta minuti sulla carta facili per il VVV Venlo. I gialloneri ospiteranno un PEC Zwolle che di solito ha fatto poco lontano dal proprio stadio. Punti preziosi in palio nel match tra Emmen e Willem II. Chi vince, si allontana dalla zona retrocessione.

A proposito di ultimi posti, match casalingo non facile per il fanalino di coda Graafschap. La neopromossa ospiterà infatti il Vitesse, squadra lanciata verso le posizioni nobili della classifica. Discorso analogo per il NAC Breda, altra neopromossa che ospiterà l’Heerenveen. Gli ospiti sono noti per le loro prestazioni altalenanti, il classico “1 fisso” non è un risultato così impensabile. Molto più facile la sfida del Groningen. I biancoverdi giocheranno contro il Sittard. I padroni di casa saranno però galvanizzati dalla vittoria contro il Feyenoord Rotterdam dello scorso turno.