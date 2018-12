Ligue 1: domani tutte le partite in un'unica sera

Dopo due turni a singhiozzo a causa dei tumulti civili, riprende a pieno regime la Ligue 1. Lo fa in modo un po’ nostalgico, con tutte e dieci le sfide alle 21 di sabato 23. Partiamo dalla vetta, con il Paris Saint-Germain impegnato contro il Nantes. I parigini sono reduci da due pari consecutivi e vogliono tornare al successo. Il divario dalle altre è ampio, ma meglio non rischiare. Sfida casalinga anche per il Lilla, attuale seconda forza del campionato. Il LOSC ospiterà un Tolosa in caduta libera dopo l’ottimo inizio stagionale. Il risultato dovrebbe essere scontato, occhio però a eventuali sorprese. Big match tra Montpellier e Lione, rispettivamente quarta e terza forza di questa stagione. L’OL parte favorito per il migliore tasso tecnico, i padroni di casa cercheranno di far valere il fattore casa.

Non dovrebbe avere problemi il Saint Etienne. In casa e contro il modesto Dijon, les verts possono vincere anche con molti goal. Deve tornare al successo il Marsiglia. Dopo due turni senza vittoria, i ragazzi di Garcia se la vedranno contro l’Angers, squadra notoriamente molto compatta. L’OM dovrà sfruttare al massimo ogni occasione che gli capiterà. Molto interessante anche la sfida tra Strasburgo e Nizza. Le due formazioni navigano in acque serenissime, una vittoria potrebbe spingerle verso le posizioni nobili della classifica. Trasferta delicata per il Caen in casa del Reims. Conquistare punti non sarà impossibile, gli ospiti dovranno però disputare una gara molto accorta.

Vero e proprio incrocio-salvezza tra Monaco e Guingamp, penultima e ultima della classe. Gli incerottati biancorossi di Henry, in piena emergenza infortuni, proveranno a conquistare tre punti pesanti contro una squadra ugualmente bisognosa di vittoria. Il pubblico del Louis II e qualche singolo potrebbe fare la differenza. Match molto difficile per l’Amiens terzultimo. I grigi proveranno a fare punti in casa di uno Bordeaux spentosi alla distanza. Si prevedono goal e spettacolo, infine, tra Rennes e Nimes, formazioni che hanno segnato molto e subito altrettanto.