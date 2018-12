Eredivisie: nessun problema per Ajax e PSV, sorride ancora il NAC Breda

Il PSV Eindhoven non conosce freni. I ragazzi di van Bommel battono anche l'AZ Alkmaar e si mantengono in vetta. Nonostante lo svantaggio iniziale siglato da Seuntjens, i bazoer rimontano nella fase centrale di gara grazie a Bergjwin e Sadilek. Chiude i giochi Lozano. Vince anche l'Ajax che resta in scia della capolista. I lancieri superano l'Utrecht lontano da Amsterdam. Avanti grazie a Kasper Dolberg, l'Ajax raddoppia nella ripresa con Dusan Tadic. L'Utrecht accorcia nel finale con Venema, ci pensa de Jong a spegnere le velleità avversarie. Leggera frenata per il Feyenoord Rotterdam. Van Persie e compagni pareggiano 2-2 in casa dell'ADO Den Haag. El Khayati apre e chiude le danze, in mezzo le reti di Berghius e Larsson.

Torna a sorridere l'Heracles Almelo dopo due KO consecutivi. I bianconeri battono l'Excelsior lontano dal proprio stadio. Peterson e Kuwas segnano una rete ciascuno sul finire di prima frazione, nella ripresa ci pensa Osman a calare il tris del definitivo 0-3. Finisce senza reti il match tra Sittard e Groningen. La neopromossa resta nelle zone nobili della classifica, i biancoverdi perdono punti vitali in ottica salvezza. Successo importantissimo per il Willem II. In casa dell'Emmen finisce infatti 2-0. Gli ospiti aprono le marcature con Ozbiliz, nella ripresa ci pensa il solito Sol a suggellare il successo.

Nelle zone basse, pari con goal per il fanalino di coda Graafschap. La neopromossa ferma il Vitesse sul 2-2. Sotto a causa di una rete di Olijve, i gialloneri pareggiano con Odegaard. Il Graafschap sogna ancora con Narsingh, tornando però sulla Terra a causa della marcatura vincente di Bero. Brutta sconfitta del PEC Zwolle. In casa del VVV Venlo finisce 2-0. Apre i giochi Susic, li chiude Joonsten. Vittoria decisiva, infine, per il NAC Breda, al terzo risultato utile consecutivo. te Vrede fa 1-0, L'Heereveen rimonta però con Rienstra e van Bergen. Complice anche le due espulsioni avversarie, il NAC segna nella ripresa con te Vrede e Rosheuel.