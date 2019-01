Premier League - Ecco le gare di questo mercoledì: trasferta insidiosa per lo United

Archiviato un bel martedì di Premier League, anche questo mercoledì ci propone sfide interessanti e incerte, in attesa del big match tra Liverpool e Manchester City. Partendo dalle posizioni nobili, sfida sulla carta agevole per il Chelsea di Maurizio Sarri. Il blues ospiteranno il Southampthon, attualmente diciassettesimo e dunque bisognoso di punti. La differenza tecnica tra le due formazioni è però davvero ampia e il Chelsea può dilagare, restando saldamente al quarto posto. Sfida casalinga per il Wolves. I ragazzi di Nuno Espirito Santo sono reduci da due turni senza KO e vogliono ripetersi anche contro il Crystal Palace.

Match da non sottovalutare per il Manchester United. I diavoli rossi di Solskjaer se la vedranno contro il Newcastle di quella vecchia volpe di Rafa Benitez. Lo United è reduce da ben tre successi su tre dopo l'addio di José Mourinho, i bianconeri vogliono però essere la prima formazione a fermarli. Sfida che si prevede molto tesa, poi, quella tra Bournemouth e Watford. Le due formazioni, seppur a centro classifica, sono reduci da momenti poco positivi e non godono di ottima salute. Un successo potrebbe rilanciarne gli obiettivi.

Discorso analogo per West Ham e Brighton. Le due squadre sono vicinissime in classifica e concorrono per il medesimo obiettivo minimo della salvezza. Gli hammers possono far leva sul fattore casa e sulla maggiore esperienza in Premier League, guai però a sottovalutare la neopromossa. Vero e proprio incrocio-salvezza, infine, quello tra Huddersfield e Burnley. Le due formazioni sono rispettivamente ultima e terzultima. Un successo porterebbe punti preziosi, una sconfitta peggiorerebbe una situazione già precaria.