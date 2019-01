Premier League- Il City riapre la Premier e batte 2-1 il Liverpool

Il City torna a quattro punti di ritardo dalla capolista Liverpool, approffittando dello scontro diretto in quel di Manchester. Il City ci crede e ricompare in alto sulla classifica della Premier e lancia la sua sfida finale alla vetta. Il Liverpool schiera la sua formazione tipo con Salah e Firmino a dare il loro consueto supporto. City che ritrova Aguero con i due Silva a provare a dare spinta, sempre presente nelle partite.

CRONACA DELLA PARTITA

Una partita molto attesa e non ha tradito le aspettative. Si parte al 18' con Manè in red che riceve un passaggio in area perfetto e prova la conclusione, ma la palla colpisce in maniera netta il palo sinistro. City che cerca di contenere il tridente delle meraviglie della squadra della città dei Beatles e, al 40', Aguero, imbeccato con un bellissimo filtrante da Bernardo Silva, trova un gol bellissimo e da cineteca, preciso sotto la traversa. Primo tempo con solo due occasioni, ma non vi fate ingannare perchè è stata bellissima come prima frazione. Nella ripresa, se possibile, la partita migliora ulteriormente con al 63' Firmino che arriva velocemente su un pallone che vagava in area, ma bravissima la difesa della squadra di casa a chiudere. 64' Liverpool che vola sul pareggio: Robertson trova un lancio brillante, trova Firmino che incorna a porta vuota. Il City non si sbilancia, pressa e trova il vantaggio definitivo al 72' con Sterling che lancia precisamente verso Sanè, palo interno e palla che finisce in rete. 82' Aguero tenta la doppietta, ma Alisson para senza troppi problemi la conclusione centrale. 84' Salah prova a cercare il gran gol, ma bravissimo Ederson a rispondere grande parata. 90' Bernardo Silva prova conclusione da distanza ravvicinata, ma Alisson intuisce straordinariamente. 90' Sterling colpisce in modo sicuro, ma palla sul fondo. Premier che si riapre e che promette un grande e unico spettacolo in questo 2019 e allora Buon Anno amanti della Premier League.