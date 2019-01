Liga - Messi e Suarez stendono il Getafe: il Barcellona vince 2-1

Nel match valevole per la diciottesima giornata di Liga il Barcellona vince 2-1 in casa del Getafe allungando in vetta alla classifica. Succede tutto nella prima frazione di gioco con i catalani che scappano con Messi e Suarez mentre i padroni di casa accorciano con Mata. Nella ripresa qualche chance per entrambe le squadre ma il risultato non cambia più. Con questo successo la squadra di Valverde sale a quota 40 mentre il Getafe resta a 25 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Getafe con Portillo e Angel a comporre il tandem offensivo mentre il Barcellona risponde col 4-3-3 con Messi, Suarez e Dembelè a formare il tridente d'attacco.

Ritmi intensi sin dalle prime battute con il Barcellona che, come da copione, fa la partita mentre il Getafe aspetta e riparte. Dopo 20 minuti però, al primo squillo, il Barcellona passa in vantaggio con Messi che sfrutta un errore difensivo e calcia col mancino trovando la risposta di Soria. Sulla respinta c'è ancora l'argentino che a porta vuota non sbaglia, 0-1. Passano tre minuti ed il Barca sfiora il raddoppio con Suarez che imbeccato da Messi, gira col destro ma Soria respinge. Al 26' è il turno di Piquè che, da pochi passi, calcia addosso al portiere di casa.

Al 39', però, arriva il meritato raddoppio del Barca con Suarez che, dai 25 metri, lascia partire un gran destro al volo che non lascia scampo a Soria, 0-2. La prima chance dei padroni di casa arriva centoventi secondi dopo con Arambarri che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce il palo. Sono solo le prove generali del gol che arriva al 43' con Mata che, da pochi passi, insacca, 1-2 e primo tempo agli archivi.

La seconda frazione si apre col Getafe ad un passo dal pareggio con Angel che, da ottima posizione, incrocia col destro mandando a lato di nulla. La reazione del Barca arriva al 54' con Antunes che serve involontariamente Messi ma il destro dell'argentino viene bloccato in due tempi da Soria. Al 59' padroni di casa ad un passo dal pareggio con Cabrera che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa ma Ter Stegen salva. A metà ripresa cambi da entrambe le parti con Valverde che manda in campo Busquets per Vidal mentre Bordalas getta nella mischia Saiz e Molina.

Al 75' Barcellona ad un passo dal tris con Messi che, servito da Dembelè, entra in area e calcia col mancino ma Soria dice di no. Poco più tardi ancora l'argentino calcia col mancino da fuori ma l'estremo difensore del Getafe ci mette una pezza. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona vince e allunga in classifica sull'Atletico Madrid.