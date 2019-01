Liga: crolla il Real Madrid, vola il Barcellona. Pari per Atletico e Villarreal

Il Barcellona compie un piccolo passettino verso la conquista della Liga spagnola. I ragazzi di Valverde superano il Getafe per 2-1 e si portano a +5 dalla seconda. Leo Messi e Suarez indirizzano la sfida, sul finale di prima frazione i padroni di casa accorciano inutilmente con Jaime Mata. Pari con goal nel big match tra Siviglia e Atletico Madrid. Gli andalusi, al quarto pareggio in cinque gare, sbloccano la sfida con Ben Yedder. Antoine Griezmann pareggia però i conti sul finire di primo tempo. Secondo successo di fila per il sorprendente Deportivo Alaves di Abelardo. Nonostante l'iniziale vantaggio del Valencia con Parejo, i padroni di casa la ribaltano grazie a Baston e Pina.

Crollo verticale del Real Madrid. I blancos perdono in casa contro il più modesto Real Sociedad. Agli ospiti basta un goal per tempo: apre i giochi William José, li chiude Pardo. In mezzo, l'ottima prova del portiere Geronimo Rulli. Situazione nerissima, per Solari. La sua squadra è infatti quinta e a -10 dalla vetta. Successo di misura per l'Espanyol. L'altra squadra di Barcellona supera infatti il Leganes grazie al goal di Iglesias. Emozionante 2-2 tra Levante e Girona. Portu porta in vantaggio gli ospiti, raggiunti nella ripresa da Morales. Sotto di un uomo, il Levante subisce il 2-1 da Garcia, ma nel finale ci pensa Coke a ristabilire la parità.

Nelle zona di bassa classifica, sorride l'SD Huesca. Il fanalino di coda della Liga conquista infatti tre punti vitali contro il Betis Siviglia. Un rigore di Sarabria illude i biancoverdi, purgati da Ferrero prima e Rivera poi. Seconda vittoria di fila per il Rayo Vallecano. Il Valladolid è battuto grazie a un goal di Medran al primo di gioco. Nel finale, i padroni di casa falliscono un rigore con Michel. Finisce 0-0, infine, il match tra Eibar e Villarreal.