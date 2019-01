Coupe de France: crollano Marsiglia e Nizza, nessun problema per le altre big

Due sorprese in Coupe de France. Nei trentaduesimi di finale, perdono sia Marsiglia che Nizza. L'OM di Rudi Garcia capitola contro l'Andrezieux, formazione attualmente sesta nel girone B di National 2. Un vero e proprio tonfo, per il Marsiglia, caduto sotto i colpi di Bryan-Clovis Ngwabije e Florian Milla. Perde nettamente anche il Nizza, in casa però del Tolosa. Diakite e Gradel portano i biancoviola sul 2-0, Sacko accorcia le distanze. Nella ripresa, ci pensano Dossevi e Garcia a fissare il risultato sul 4-1 finale. Vince con qualche sofferenza, invece, il Monaco di Thierry Henry. In attesa di Cesc Fabregas e Pepe, i biancorossi superano il Canet Roussillon grazie alla marcatura vincente di Silla.

Nessun problema per il Paris Saint-Germain. I ragazzi di Tuchel liquidano senza difficoltà il Pontivy per quattro reti a zero. Dopo un primo tempo scosso solo dall'autogoal di Jule, i parigini dilagano nella ripresa grazie a Neymar, Mbappé e Draxler. Addirittura sei reti per il Saint Etienne contro l'Olympique Strasbourg. Les verts segnano nel primo tempo con Cabella e Perrin, Khazri e Diony calano il poker nella ripresa. Nel finale, ci pensano Rocha Santos e ancora Cabella a segnare. Brutto tonfo per il Bordeaux. I girondini perdono in casa e contro il Le Havre, salutando la competizione. A decidere la sfida, una rete di Assifuah.

Nelle altre gare, buon successo del Reims. Oudin e Cafaro mettono KO il Lens. Più equilibrata, la gara tra Rennes e Brest. Gli ospiti si illudono con Charbonier, autore di una superba doppietta. Gli arancioneri tornano però in carreggiata con Hunou al 41'. Nella ripresa, ci pensa Sarr a pareggiare. La parità continua e la sfida viene decisa dai calci di rigore. Zeffane segna per il Rennes, il Brest capitola a causa dell'errore di Weber. Decisa ai rigori, invece, Longueau-Vitre. Gli ospiti la spuntano grazie al goal vittoria di Gros.

Incerta fino alla fine, poi, la sfida tra Noisy-le-Grand e GFC Ajaccio. Il match si sblocca grazie a un autogoal di N'Doye, Blayac fa 1-1 al quarto d'ora. Un rosso diretto a Ousseynou Ba aiuta moltissimo i padroni di casa, che al 43' del primo tempo segnano con Issaad il goal vittoria. Vince anche il Saint Pryve contro l'Aurillac. I padroni di casa si portano avanti con Seidou, Jamin la pareggia. Ancora Seidou e Ouattara, regalano una vittoria d'oro al proprio club.