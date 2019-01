Copa del Rey: ultima spiaggia per il Real Madrid, ostacolo Girona per l'Atletico Madrid

Ultima chiamata per Santiago Solari. Il tecnico del Real Madrid è costretto a vincere in Copa del Rey. Dopo un andamento altalenante in Liga, i blancos se la vedranno contro il Leganes negli ottavi della coppa nazionale spagnola. La sfida è agevole, i diretti avversari sanno però come far male al Real Madrid in Copa, avendoli già eliminati lo scorso anno. Un doppio confronto da non sottovalutare.

In caso di successo, il Real Madrid dovrà vedersela contro la vincente della sfida tra Getafe e Valladolid. Le due formazioni vivono momenti differenti in Liga. Il Getafe corre a ridosso della zona europea, il Valladolid galleggia nelle zone di bassa classifica, ad oggi però lontano dalle posizioni meno nobili. Nell'ultimo scontro le due formazioni si sono annullate, concludendo la sfida sullo 0-0.

Molto equilibrato, poi, il match tra Villarreal e Espanyol. I sottomarini gialli vivono un periodo di incredibile flessione e ad oggi sono diciottesimi. L'Espanyol è invece ottavo. La sfida pende per valori tecnici dalla parte del Villarreal, che non vince contro i diretti avversari addirittura dal 2017. Un ottimo motivo per invertire la rotta.

Infine, ostacolo Girona per l'Atletico Madrid del cholo Simeone. Le due formazioni, in Liga, si sono incrociate tre volte e per ben tre volte hanno pareggiato. I colchoneros vogliono però dar seguito al loro straordinario momento di forma, vincendo e passando il turno.