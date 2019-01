Coppa del Re - Il Girona fa fuori l'Atletico, passano Siviglia e Real Madrid

La Coppa del Re è sempre sinonimo di spettacolo ed imprevedibilità. Ne sa qualcosa l'Atletico Madrid che,nella serata di ieri, ha pareggiato 3-3 contro il Girona salutando anzitempo la competizione. Partita pazza quella giocata al Metropolitano con i padroni di casa che, dopo l'1-1 dell'andata, passano subito in vantaggio con Kalinic ma Fernandez, nel finale di tempo, pareggia i conti. Nella seconda frazione di gioco succede di tutto con gli ospiti che ribaltano la situazione con Stuani ma i padroni di casa trovano la forza di rimontare nuovamente grazie alle reti di Correa e Griezmann. Per gli uomini di Simeone sembra fatta ma nel finale arriva la rete dell'ex Roma Doumbia che regala pareggio e qualificazione alla formazione catalana.

Ai quarti di finale, invece, ci va il Real Madrid che, dopo il 3-0 dell'andata, perde in casa del Leganes con la rete ininfluente di Braithwaite alla mezz'ora di gioco. Passa il turno anche il Siviglia che, dopo aver vinto 3-1 in casa dell'Athltic Bilbao, perde 1-0 in casa con Guruzeta in gol per i baschi nell'ultimo quarto d'ora di partita. Quest'oggi andranno in scena le ultime tre sfide degli ottavi di finale: si parte alle ore 19.30 con Real Sociedad-Betis e dallo 0-0 dell'andata che lascia eguali chance ad entrambe le squadre. Un'ora prenderà il via Espanyol-Villarreal con le due compagini che, nel match d'andata, hanno dato vita ad un grande spettacolo pareggiando 2-2 con annessa rimonta del Submarino Amarillo nel finale di partita. Alle 21.30, a chiudere il programma, ci sarà il Barcellona che è chiamato a rimontare il 2-1 subito in casa del Levante la settimana scorsa. I catalani hanno vinto le ultime quattro edizioni della competizione.