Eredivisie - Si torna in campo: PSV e Ajax pronte a vincere per il comando

E' di nuovo tempo di Eredivisie. Le migliori diciotto rose d'Olanda sono pronte a scendere in campo per conquistare punti preziosi in vista del prosieguo della stagione. Partendo dalla vetta, trasferta sulla carta agevole per il PSV Eindhoven. La capolista giocherà in casa dell'Emmen, neo-promossa che ad oggi vive una situazione di classifica molto tranquilla. I bazoer non dovrebbero avere problemi. Match casalingo leggermente più arduo per l'Ajax. I lancieri ospiteranno l'altalenante Heerenveen, reduce da due sconfitte consecutive. Una sfida da affrontare comunque concentrati. Match difficile da inquadrare, poi, quello tra AZ Alkmaar e Utrecht. Le due formazioni lottano per un posto nei playoff d'Europa League e vorranno sicuramente vincere.

Grande chance per il Vitesse. I gialloneri giocheranno infatti in casa e contro l'Excelsior. La sfida non dovrebbe creare molti problemi, occhio però a quei fastidiosi passi falsi che spesso complicano i piani. Prova del nove per il sorprendente Heracles Almelo. I bianconeri giocheranno in casa di un Groningen bisognoso di punti. Vincere, potrebbe lanciare l'Almelo verso posizioni ancor più importanti. Si prevede molto teso, invece, il match tra ADO Den Haag e VVV Venlo. Le due formazioni sono reduci da una buona prima parte di stagione e vogliono continuare a navigare con il vento in poppa.

Nelle zone di bassa classifica, sfida casalinga molto dura per il PEC Zwolle. La terzultima d'Eredivisie ospita infatti un Feyenoord Rotterdam costretto a vincere per mantenere ben salda la terza posizione. Il PEC ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ugualmente ardua, la trasferta del NAC Breda. La neo-promossa giocherà contro il Willem II, formazione sempre fastidiosa da affrontare e con il medesimo bisogno di punti. Vera e propria chance da non fallire, infine, per il Graafschap. L'ultima della classe giocherà in casa contro il Sittard. I tre punti sono alla portata.