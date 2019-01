L'ora dei sedicesimi! Il programma di oggi della Coupe de France

E tempo di sedicesimi di finale in Francia. Si gioca la Coupe de France (l'equivalente transalpina della FA Cup) e scendono in campo tutte le grandi della Ligue 1. Si parte oggi con la sfida tra Tolosa e Reims. I rossobianchi navigano nella stessa zona della classifica degli avversari nella massima serie francese (sono 11° con tre punti in più del Tolosa). I padroni di casa vengono dalla fondamentale vittoria contro il Nimes mentre il Reims ha pareggiato con il Nizza.

In serata scenderà in campo il Lille, reduce dalla vittoria in campionato con l'Amiens, in piena lotta per difendere il secondo posto in campionato. Les Dougues giocheranno allo stadio Louis-Michel di Sète (cittadina del sud della Francia) contro la squadra locale che milita nella quarta divisione transalpina. Il Metz, capolista della Ligue 2, va al Louis II per affrontare una squadra che rischia la retrocessione nella seconda serie francese.

Il Monaco di Henry viene dalla brutta sconfitta con il Racing Strasburgo per 5-1. Durante il match, l'allenatore francese ha offeso pesantemente un avversario. Il nervosismo nel principato è alle stelle. La società sta lavorando per rinforzare la squadra (è già arrivato Fabregas ed è ai dettagli Kalinic). Ma la squadra di Thierry-Henry deve ripartire. E la Coupe de France può essere l'occasione giusta.

Il programma

18:30 ANDREZIEUX ASF vs LYON DUCHERE AS

18:30 VILLEFRANCHE FC vs LES HERBIERS VENDEE

18:30 AS NANCY LORRAINE vs EA GUINGAMP

18:30 TOULOUSE FC vs STADE DE REIMS

21:00 AS MONACO FC vs METZ FC

21:00 SETE FC 34 vs LOSC LILLE