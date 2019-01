Guardiola aspetta Sarri o Pochettino! Le semifinali di Carabao Cup

E' già ora di semifinali. La coppa di lega inglese è alle battute decisive. In palio c'è un posto per la finalissima del 24 febbraio a Wembley. In quello stadio, il Manchester City ha già alzato un trofeo in questa stagione, il Community Shield, e vogliono riconfermarsi nella Carabao Cup. I Citizens possono affrontare con serenità la semifinale con il Burton Albion in virtù del risultato dell'andata (9-0 all'Etihad). Guardiola ha dichiarato che farà un ampio turnover per preservare i suoi migliori giocatori. Il City è impegnato nella rimonta al Liverpool in Premier League e non può sbagliare neanche una partita.

🔵 Second leg time! 🔵



Burton Albion v City

Carabao Cup

Pirelli Stadium

19:45 UK#bafcvcity



⚽️ #mancity pic.twitter.com/4YJETR0qZ5 — Manchester City (@ManCity) January 23, 2019

Nella capitale inglese la sfida è affascinante. C'è ancora tutto da decidere tra Chelsea e Tottenham. A Wembley, i blues hanno perso 1-0 e sono chiamati alla rimonta. Gli uomini di Sarri non stanno vivendo un buon momento. L'allenatore italiano è sotto accusa e l'ambiente intorno a lui sembra avere troppi malumori. Una scossa potrebbe arrivare da Gonzalo Higuain. L'argentino è arrivato in Inghilterra per rigenerarsi dopo i mesi negativi con il Milan. « Gonzalo è un attaccante molto forte - ha detto Sarri -, specialmente nella mia prima stagione al Napoli ha fatto benissimo. Di sicuro è uno dei migliori attaccanti che abbia mai avuto in carriera. E ha la giusta esperienza per giocare qui. Manca poco prima alla firma sul contratto, spero che potrà iniziare a segnare subito». Il Pipita è sbarcato stamattina a Londra ma non potrà giocare domani. Il tesseramento non è avvenuto entro le 13 italiane e non sarà convocabile.

Sarri on Gonzalo Higuain: 'He is a very strong striker, especially in my first season in Naples. He did very well. For sure he is one of the best strikers in my career. He has the right experience to play here.' #CHETOT pic.twitter.com/b3JR8T3WAD — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2019

L'allenatore italiano viene dalla brutta sconfitta con l'Arsenal e si era lamentato dello scarso approccio dei giocatori. La partita con il Tottenham può rappresentare la svolta e Sarri lo sa: «Abbiamo bisogno di reagire sul campo. Abbiamo discusso con i giocatori sul come cercare di migliorare il nostro approccio, la motivazione e la determinazione. Stiamo cercando di cambiare alcune cose, ma dobbiamo reagire sul campo ». Pochettino, invece, è in emergenza infortuni. Gli Spurs devono proteggere il vantaggio e provare ad agguantare la finale. L'allenatore argentino cerca ancora il primo trofeo della sua gestione e spera nelle due coppe nazionali. In una intervista diffusa sui canali social, il tecnico del Tottenham afferma: «Siamo ottimisti ma sappiamo che sarà una partita difficile. L'atteggiamento delle due squadre sarà molto importante. Entrambe le squadre proveranno a giocare bene. Noi dobbiamo dominare e vincere la partita: questa è la chiave per me. E' più una questione di mentalità che di strategia o tattica»

🗣️ "Moussa and Lucas are going to be in contention for tomorrow."#COYS pic.twitter.com/wsOKYT15lD — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 23, 2019

Carabao Cup - Programma Semifinali

23 gennaio

Burton Albion - Manchester City Ore 20.45 (Diretta su DAZN)

24 gennaio

Chelsea-Tottenham Ore 20.45 (Diretta su DAZN)