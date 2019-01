Disastro Monaco! Bene Lille e Tolosa. Stasera c'è il PSG

Lo spettacolo della Coupe de France ci ha lasciato senza fiato. In palio c'è un posto per gli ottavi di finale. Il Lille passa facilmente in casa del piccolo Sète grazie al gol vittoria di Bamba. Esce clamorosamente il Monaco eliminato dal Metz, squadra capolista della Ligue 2. Al Louis II non è bastato il gol spettacolare di Falcao. Il pareggio della squadra del Principato è durato 12 minuti. A sotterrare i monegaschi ci hanno pensato Gakpa e Niane. Un 1-3 finale che lascia interdetto Thierry-Henry: «E' una grande delusione. Riusciamo ad aprire sulle fascie grazie a Sidibè e Golovin. Abbiamo perso troppe occasioni negli ultimi 6 metri». L'allenatore francese è responsabile della peggior stagione del Monaco dopo il ritorno in Ligue 1 del 2013 ed è a rischio esonero: «Il mio futuro? - dice nella conferenza post-partita- Decideranno quando ci sarà da decidere. Ora penso solo vincere a Digione». Ai biancorossi serve un miracolo per risollevare questa stagione e la società ha piazzato dei buoni colpi sul mercato per provarci.

C'est terminé. Le FC Metz s'impose 1-3 et se qualifie pour les 8e de la Coupe de France.



1⃣-3⃣ #ASMFCM pic.twitter.com/fmyvg9DzBO — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 22, 2019

Sfida mozzafiato e piena di colpi di scena tra Tolosa e Reims. La squadra di casa passa in vantaggio e si fa rimontare per tre volte durante i tempi regolamentari. La partita si accende negli ultimi minuti del primo tempo con l'incornata di Iseka e il pareggio di Dia. Nel secondo tempo, Garcia riporta avanti il Tolosa con un eurogol dai 16 metri a cui risponde Oudin al 77'. All'82' Iseka spinge in rete la palla che sembra mettere fine alla partita. Ma Il gol del 3-3 del Reims arriva dopo 5 minuti siglato da Chavalerin. Gli ospiti vanno per la prima volta in vantaggio al 108' con Cafaro. Sembra fatta per il Reims ma allo scadere del secondo tempo supplementare viene assegnato un rigore al Tolosa. Ci pensa, così, Gradel a riportare la parità. La lotteria dei rigori premia, infine, i padroni di casa che passano agli ottavi.

La coppa di Francia non ha ancora terminato di regalare emozioni. Oggi in campo scenderanno St. Etienne e Digione. Les Verts stanno giocando un ottima stagione (sono in piena lotta Champions) e non vogliono tralasciare l'impegno di Coppa. Davanti a loro ci sarà il Digione che proverà tendergli uno sgambetto. Nella serata tocca al PSG. I pluricampioni di Francia sono molto avanti in campionato e fuori dalla Coupe de la Ligue. L'obiettivo è di fare almeno un double nazionale in attesa dei più impegnativi match di Champions. Lo Strasburgo, invece, è semifinalista dell'altra coppa nazionale e cerca conferme anche in Coupe de France.

Il Programma di Oggi

Ore 18.30

St.Etienne - Digione

Marignane - IC Croix

Saint Hilare - Rennes

Bergerac - US Orleans

Viry Chatillon - Caen

Ore 21

PSG - Strasburgo