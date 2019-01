Il Digione ne fa 6! Avanti il PSG

Spettacolo puro in Coupe de France. Al Gouffrey-Gouchard, il St. Etienne si giocava un posto agli ottavi con il Digione. Les verts hanno 19 punti in più degli ospiti e sembrava tutto facile. Così non è stato. Les Rouges entrano in campo aggressivi e si portano in vantaggio con Sliti. Il St. Etienne risponde subito con Diony che approfitta di un' incertezza del portiere Rùnarsson. I padroni di casa prendono in mano la partita e occupano stabilmente l'area avversaria ma la difesa del Digione tiene e li premia. Alla prima buona ripartenza, gli ospiti riescono ad approfittare della difesa scoperta degli avversari. Ci pensa, così, Sliti a finalizzare la rete del 1-2. La reazione del St.Etienne è inutile. Nel recupero del primo tempo Jules Keita sigla il terzo gol e chiude il primo parziale con due reti di vantaggio.

Les deux équipes entrent sur la pelouse de Geoffroy Guichard !



LIVE à suivre sur https://t.co/WE1BWdKNs7 et @DFCO_Officiel !#ASSEDFCO #CoupedeFrance pic.twitter.com/FjdJ2nrLLt — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 23, 2019

Nel secondo tempo, les rouges dominano il match e si guadagnano un rigore al 50'. Il brutto retropassaggio di Cabella per Ruffier costringe il portiere del St. Etienne a fare fallo su Tavares. Sul dischetto torna Sliti che segna il gol che sigla la sua tripletta personale. Passano solo due minuti e torna l'attaccante capoverdiano del Digione a segnare il 5-1 che condanna la squadra di casa. Quest'ultima prova a reagire con il gol di Beric e Paquet che portano il risultato sul 3-5. Ma nel finale della partita, Jordan Mariè (subentrato al posto di Tavares) segna il gol che sancisce il KO definitivo del St. Etienne.

En attendant le résultat de Paris Saint-Germain - Strasbourg, les résultats de la soirée #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/5WmE57reDO — Coupe de France (@coupedefrance) January 23, 2019

Tutto facile per il Paris Saint-Germain. Al Parc des Princes, i pluricampioni di Francia superano facilmente lo Strasburgo. L'assist perfetto di Choupo-Moting regala a Edinson Cavani il gol al 4' minuto. Il match è un unica sinfonia del PSG e si conclude con il 2-0 siglato da Di Marìa con l'assist perfetto sul secondo palo di Julian Draxler. I parigini si guadagnano gli ottavi così come vorrebbe fare il Lione stasera. L' OL non vuole correre lo stesso rischio del St.Etienne nel match contro l'Amiens. I rossoazzurri hanno sconfitto, nell'ultimo turno di Ligue 1, proprio i Les Verts e li hanno superati in classifica portandosi al terzo posto. Stasera giocheranno in casa dell'Amiens che viene dalla sconfitta in campionato con il Lilla. Un'altra partita che promette spettacolo.

⌚️ C'est fini au Parc avec cette victoire 2 buts à 0 🆚 @RCSA !



Direction les 8⃣es de finale de la @coupedefrance 🏆 #PSGRCSA



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/KvbtNpWhSu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2019

Il programma

Ore 18

AS Vitrè - Le Havre

Bastia - Noisy le Grande

Ore 21

Amiens-Lione