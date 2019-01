Clash of Champions! Red Devils e Gunners si giocano gli ottavi

Venerdì infuocato all'Emirates. L'Arsenal sfiderà il Manchester United per un posto agli ottavi di FA Cup. L'ultimo scontro fra le due squadre era terminato 2-2. Stavolta il pareggio non è consentito. Ci saranno solo vincitori e vinti. Entrambe le formazioni sembrano vivere un momento di grazia. I Gunners hanno meritatamente trionfato con il Chelsea di Maurizio Sarri. Emery sa, tuttavia, che sfidare i Red Devils sarà più difficile di un mese fa: «Sono gli stessi giocatori di un mese fa ma stanno facendo delle ottime perfomance ultimamente. Ho visto gli ultimi match e stanno giocando con maggior fiducia. Sono più pericolosi. E' un gran test per noi in questa competizione ». Un mese fa, infatti, sulla panchina del Manchester United c'era ancora Mourinho ed erano in piena crisi di risultati. Dall'arrivo di Solskjaer non hanno mai perso. Il tecnico norvegese ha parlato così degli avversari: «Hanno giocato una partita davvero impressionante con il Chelsea. Sono bravi nel contropiede offensivo e non solo. Noi dovremo rimanere sul pezzo». Arsenal - Manchester United è il primo match che apre il weekend di FA Cup. Domani scenderà in campo il City mentre domenica toccherà a Tottenham e Chelsea.