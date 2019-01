Avanti il Lione! L'ultima giornata di Coupe de France

Termina la tre giorni di Coupe de France. La competizione che è risultata fatale per Thierry-Henry. L'ormai ex tecnico del Monaco è stato esonerato dopo l'eliminazione con il Metz. Tutto facile, invece, per il Bastia che passa in vantaggio grazie ad un autorete di Petit. A certificare il risultato ci ha pensato Mesbah. Il francese riesce a concretizzare da posizione decentrata l'assist fornito da Schur su calcio d'angolo. La squadra di casa riesce a tenere il controllo della partita. Il gol di Yao al 92' non riesce a riaccendere le speranze del Noisy Le Grand.

⏱ 90' #SCBNLGFC #CDF 🏆 2-1 : Hè compiu in Armand-Cesari !



Vittoria di u Sporting chì hè qualificatu pè l'8esimi di finale di a Cuppa di Francia ! Forza Bastia !



⚽️ 33' Moretti

⚽️ 45' Mesbah pic.twitter.com/wLyAmJJD4z — SC Bastiais (@SCBastia) January 24, 2019

E' impresa quella del Vitrè. La squadra di serie D francese ha eliminato Le Havre (una formazione che milita in Ligue 2!). Apre le danze Jordan Lebacle con un calcio di punizione tirato sotto la traversa. Nel secondo tempo arriva il raddoppio grazie alla rete di Sorin. Passano 10 minuti e Elaz mette il punto esclamativo al match siglando il 3-0.

In serata il Lione riesce a superare facilmente l'Amiens. L'OL realizza 2 gol nel primo tempo. Il primo arriva grazie alla finalizzazione di Moussà Dembelè dell'assist perfetto di Fekir. I rossoblu controllano la partita e segnano il 2-0 al 35' grazie a Lèo Dubois. Termina così la tre giorni di Coupe de France. Manca all'appello l'ultimo sedicesimo di finale. Domenica scenderà in campo il Nantes. La partita era stata rinviata a causa della tragedia che ha colpito il giovane Emiliano Sala nel canale della Manica. Ad inizio febbraio si tornerà in campo per gli ottavi di finale. E lo spettacolo non mancherà!