Eredivisie: il PSV vince e scappa, crolla l'Ajax. Nelle zone basse, sorridono Emmen e Excelsior

Grandi emozioni in Eredivisie. Il PSV Eindhoven vince e ringrazia il Feyenoord per aver fermato l'Ajax. I bazoer, ora primi a +5, battono per 2-1 il Groningen. Una doppietta di Hirving Lozano rasserena la rosa di casa, i biancoverdi accorciano le distanze con Reis senza però completare la rimonta. Crolla clamorosamente l'Ajax. I lancieri vengono battuti addirittura per 6-2 dal Feyenoord Rotterdam. Schone illude gli ospiti, raggiunti e superati dai goal di Toornstra e Berghuis. L'Ajax la riacciuffa con Ziyech. E' però un Feyenoord imbattibile. Dopo un primo tempo concluso 3-2 grazie a van Persie, i padroni di casa dilagano con l'ex Arsenal, Vilhena e Ayoub. Secondo successo di fila per l'AZ Alkmaar. Le teste di formaggio inguaiano l'Heerenveen. Apre i giochi un'autorete di Floranus, Idrissi li chiude.

Brutto stop per il Vitesse. I gialloneri perdono in casa del Sittard, che conquista invece punti preziosissimi in ottica salvezza. Linssen illude i gialloneri, la neo-promossa rimonta nella ripresa grazie a Hutten e Stokkers. Perde anche l'Utrecht, al terzo KO consecutivo. Il Willem II si porta a casa tre punti pesantissimi grazie alla marcatura vincente di Crowley. Tonfo interno per il VVV Venlo, battuto 2-3 dall'Emmen. Opoku e Bannink animano il primo tempo, nella ripresa ci pensa Arias a fare 1-2. Ancora Opoku pareggia i conti, Chacon al 95' fa però esultare i propri tifosi.

Nelle zone di bassa classifica, successo vitale per il PEC Zwolle. Al secondo successo di fila, il PEC batte l'Heracles Almelo fuori casa grazie ai goal di van Duinen e Thy. Ora si può riprendere a marciare. Pari con goal tra NAC Breda e ADO Den Haag. I pellicani concludono in vantaggio la prima frazione grazie al goal di Lorezen, la neo-promossa strappa almeno un punto con Kastaneer. Bruttissimo stop, infine, per il Graafschap. Il fanalino di coda di questa Eredivisie cede i tre punti all'Excelsior, diretta concorrente per la salvezza. Bruins e El Hamadoui spengono le velleità ospiti.